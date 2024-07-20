Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Yozgatlı yıldızın attığı gol en güzel gol seçildi. Detaylar haberimizde:

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) babası Yozgatlı olan milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takımı'nın Gürcistan'ı yendiği maçta attığı gol, futbolseverler tarafından turnuvanın en güzel golü seçildi.

Turnuvaya çeyrek finalde veda eden A milli Takımın Yozgatlı genç futbolcuları Arda Güler ve Mert Müldür’ün Gürcistan ağlarına attığı gol, turnuvanın en iyi golleri arasında yerini aldı.

UEFA'nın internet sitesine yapılan oylamaya katılanlar, babası Yozgatlı olan Mert Müldür'ün vole vuruşla attığı golü "en iyi gol" olarak belirledi.

Annesi Yozgatlı olduğu bilinen milli futbolcu Arda Güler'in aynı maçta attığı gol ise en iyi 3. gol oldu.

İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın Fransa'ya yarı finalde attığı gol ise ikinci sırada yer aldı.