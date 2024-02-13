Yozgat’a Yeni Yaşam Alanı!

Yozgat İl Halk Kütüphanesinin inşaatında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tarihi Yozgat Lisesi’nin tam karşında bulunan Lise Caddesi’ne renk katacak olan ve tamamlandığında Yozgat’ın dev sosyal kompleksi haline gelecek olan il halk kütüphanesi vatandaşlara yeni bir yaşam alanı olacak.

Kütüphane, klasik kütüphane hizmetlerinin yanı sıra farklı hizmetleri de sunacak ve şehre yeni bir yaşam alanı kazandıracak. Tamamlandığında, Yozgatlı vatandaşlar için dinamik bir sosyal yaşam merkezi haline gelecek.

Halk Kütüphanesi Müteahhitti Mustafa Tibukoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile birlikte Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek, devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Özkan, “Bu kütüphane, sadece kitap ödünç alma veya araştırma yapma yerinden çok daha fazlasını sunacak. Tamamlandığında, gençlerimiz için bir öğrenme merkezi, yetişkinlerimiz için bir buluşma noktası ve her yaş grubundan insanlarımız için bir sosyal etkileşim alanı olacak. Kültürel mirasımızı koruyarak ve yeni nesillerimize aktararak şehrimizi daha ileriye taşıyacak olan bu projenin tamamlanmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.