Kadışehri ilçesinde AK Parti’nin belediye başkan adayı, ilçenin tanınan ve saygın iş insanlarından Şahabettin Aksoy oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayları açıklandı. 10 Şubat Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım programında merkez dahil ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kadışehri ilçesinin sevilen siyasilerinden Aksoy, 17 yıllık siyasi hayatının tecrübesi ile belediye başkan adayı oldu.

AK Parti’nin kurulduğu andan itibaren içerisinde bulunduğunu ifade eden Aksoy, “10 yıl ilçe başkanlığı, 5 yıl ise il genel meclisi üyesi ve başkan vekili olarak görev yaptım. Partimiz bana hangi görevi verdiyse o görevi başarıyla yapma hevesinde ve gayretinde oldum, olmaya da devam edeceğim. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde de genel merkezimizin oluruyla ilçemiz için belediye başkan adayı gösterildim. 2004 yılından bu yıla partimin her aşamasında yer aldım Allah izin verdiği sürece de almaya devam edeceğim” dedi.

“TÜM ÇABAMIZ KADIŞEHRİ’MİZ İÇİN”

Siyasette konuşmanın kolay yapmanın ise zor olduğuna değinen Aksoy, “Bizler siyasette konuştuğunu yapan, yaptığını da konuşan bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Bugüne kadar ne söz verdiysek bir bir yerine getirdik ya da getirmeye çalıştık. İlçemize yapılan ve gelen hizmetlere iktidarın gücünü ve kudretini bürokraside ki iş bitiriciliğini bizler bakanımız ve milletvekillerimizden öğrendik. Siyaset nasıl yapılır siyasette neler konuşulur, konuşulmaz, hizmet nasıl gelir konusunda hep birlikte parti büyüklerimizden öğrendik. Öğrenmiş olduklarımız ile en güzel şekilde halkımız ile birlikte ilçemizi yöneteceğiz inşallah. Bundan önce nasıl ilçemiz için hizmet ettiysek bundan sonrada halkımız ve ilçemiz için tüm hizmetlerimizi seferber edeceğiz. Tüm çabamız Kadışehri’miz için” dedi.

"KADIŞEHRİ BİZİM KARASEVDAMIZ”

17 yıllık AK Parti siyasi geçmişinde birçok tecrübe edindiğinin altını çizen Aksoy, “Hizmetleri ve yatırımları Kadışehri’ne büyük bir aşk, şevk ve heyecanla çalışarak getireceğim. Kadışehri ilçesinin boşa kaybedecek bir saniyesi dahi yoktur. Bilgi ve birikimlerimle ekmeğini yediğim suyunu içtiğim, havasını soluduğum Kadışehri’ne hizmet olarak getireceğim. Bizim için Kadışehri ana demek baba demek, ev ve iş demek, aşk, dostluk, arkadaşlık, vatan demek. Biz bu anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz ve yapacağız. Kadışehri bizim bitmeyen tükenmeyen karasevdamızdır. Vatandaşlarımızın desteği ile AK Parti Kadışehri Belediye Başkanlığına aday gösterildim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı zayi etmesin. İlk günkü aşk ve heyecanla durmak yok yola devam inşallah” ifadelerini kullandı.