İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, motorinin litre fiyatına gelen 2 lira 55 kuruş zammı, “Bir avuç insan saltanat sürsün diye, milyonlarca insanın sefalet sürüyor” sözleriyle eleştirdi.





İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, motorin fiyatlarına gelen son 2 lira 55 kuruşluk zamla motorinin litre fiyatında rekor seviyenin görüldüğüne dikkat çekti.

Taştan, zamların emekliden çiftçiye, memurdan esnafa her kesimi etkilediğine vurgu yaptı.

Vatandaşın artık geçinemez hale geldiğine işaret eden Taştan, 31 Mart seçimlerinin bu nedenle ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.





VATANDAŞ GEÇİM DERDİYLE UĞRAŞMAKTAN YORULDU

Yaklaşan Ramazan öncesi koli fiyatlarının geçen yıla oranla yaklaşık 4 kat arttığını ifade eden Taştan, “Vatandaş geçim derdiyle uğraşmaktan yoruldu. Bir avuç insan saltanat sürsün diye, milyonlarca insanın sefalet sürüyor. 31 Mart yerel seçimler bu anlayışı değiştirmek için iyi bir fırsat. Bu ülkeyi kalkındıracak, vatandaşın refaha ulaşmasını sağlayacak İYİ insanlar var bu ülkede. İYİ Parti, ‘önce millet, önce memleket’ diyenlerin siyasetidir” dedi.