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Şube tesislerini ve personeli ziyaret eden Bölge Müdürü Şahin, Şube Müdürü Nurettin Şenol'dan tesis ve Yozgat'ta devam eden yatırımlar hakkında brifing aldı.

Daha sonra Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Yerköy İnandık Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Şahin, “28 bin 750 dekar araziye can suyu verecek olan İnandık Barajı temelden 73 metre yüksekliğe ve 31.10 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak” dedi.

Şahin yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.