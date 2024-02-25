Açılışa AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, AK Parti Kadışehri Belediye Başkan Adayı Şahabettin Aksoy, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşma yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Kadışehri hazır, Kadışehri kararlı. Kadışehri Yüzyılı için, 'Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir' diyen hemşehrilerim 'durmak yok yola devam' diyor. AK Parti Kadışehri Seçim İrtibat Büromuzun açılışını coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Açılışlarımızı mitinge dönüştüren bu güçlü irade yeni zaferlerin habercisi. Teşekkürler Kadışehri, var ol Bozok Yaylası” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan, “Kadışehri Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışını birlik ve beraberlik içinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Başkan adayımızı Kadışehrili hemşerilerime, sizleri de Allah’a emanet ediyorum” dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş ise, “ 'Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir' diyen Kadışehri hemşehrilerimizin güçlü desteği ile inşallah 1 Nisan sabahı yeni bir zafere birlikte imza atacağız. Yozgat yüzyılı için durmak yok yola devam” diye konuştu.