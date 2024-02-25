Yozgat'ı karış karış gezerek esnaf ve Yozgat sevdalılarıyla buluşmalarını sürdüren Taştan, "Gençler, sizlere verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Şimdi sıra sizde, gençlik geleceğe yön versin" dedi.

“YOZGAT İÇİN GÜÇLÜ VE DİNAMİK KADRO”

“İYİ Parti’nin güçlü, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla Yozgat için tarih yazmaya hazırız” diyen Taştan, "Yozgat’ımız için çalışıyoruz, Yozgat’ımız için kazanacağız! Esnafımızla, emeklimizle bir aradayız. Yozgat’a mühendis eli değecek, beklenen gelecek yakın. Kimse merak etmesin, Yozgat İYİ yolda" ifadelerini kullandı.

KURUM ZİYARETLERİ VE ESNAF BULUŞMALARI

Seçim çalışmaları kapsamında kurum ziyaretleri ve esnaf buluşmalarını sürdüren Taştan, Yozgat ve Yozgatlı için gerçekleştireceği projelerini halka anlatıyor. Yozgat'ın her kesiminden destek gördüğünü belirten Taştan, şehrin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması için vaatlerini vatandaşla paylaşıyor.

“GENÇLİĞİN VE İYİLERİN ZAFERİ”

Taştan, "31 Mart seçimlerinde gençliğin ve iyilerin kazanacağı bir dönem başlayacak. Yozgat’ı adım adım gezerek, her bir Yozgatlı ile kucaklaşarak, onların dertlerine ortak olarak, çözümler üretiyoruz. Yozgat'ı Yozgatlılarla birlikte yönetmeye, şehrimizi daha yaşanabilir, daha müreffeh bir geleceğe taşımaya adayız" şeklinde konuştu.

FUTBOL MAÇINA KATILDI

Yoğun bir çalışma temposu içinde olan Taştan, gençlerin futbol oynamak için yaptığı daveti geri çevirmedi ve onlarla birlikte halı sahada bir futbol maçına katıldı.

Taştan, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim geleceğimiz ve en büyük güvencemiz olan gençlerle futbol oynamaktan çok mutlu oldum. Gençlerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullanarak, gençlere olan desteğini ve onlarla vakit geçirmenin önemini belirtti.

Gençler de Belediye Başkan adayı Taştan ile birlikte futbol oynamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Maç davetimizi kırmayıp katıldığı için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.