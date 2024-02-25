Sağlıkta değişim ve dönüşüm ile ilgili yeni projelerin bir bir hayata geçtiği Bozok Üniversitesinde, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışa hazırlanıyor.

Diş Hekimliği Fakültesi’nin bulunduğu binanın en alt kısmında yapılan tadilat ve onarım sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine dönüştürülen merkezde fizyoterapist, ergo terapist, dil konuşma terapistleri gibi sağlık profesyonelleri hastalara hizmet verecek.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat’ta eksikliği hissedilen ve modern bir sağlık kuruluşu hüviyetinde Yozgat halkına hizmet verecek olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat’ta gerek Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerekse de Yozgat Şehir Hastanesinde gelişmiş Fizik Tedavi Merkezilerinin olduğunun altını çizerek yüksek teknolojiyi kullanan ve rehabilitasyon özellikli hastalara hizmet verecek bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini halkın sağlığı için hizmete sunacaklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar konuşmasının devamında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden birkaç gün sonra Yozgat'a ve halkımıza yakışır bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması yönünde sözüm vardı. Burada gerekli çalışmalar yapıldı. Malzemelerimiz geldi. Kısa bir süre sonra Türkiye’de özellikle ayaktan hastalar için örnek teşkil edecek bir merkeze kavuşmuş olacağız. Burası son derece modern bir Fizik Tedavi Merkezi olacak. Bu merkezde Türkiye’de birçok merkezde olmayan son teknolojik ürünlerle hastalarımıza hizmet vereceğiz.”

Yaşar, Yozgat nüfusunun yüzde 40’ının yaşlı nüfus olduğuna dikkat çekerek engelli vatandaşlarla bu yüzdenin daha da arttığını bu sebeple de nitelikli ve donanımlı bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Merkezde alanında uzman fizyoterapist, ergo terapist, dil konuşma terapistleri gibi sağlık profesyonellerinin hastalara hizmet vereceğini belirten Yaşar, Türkiye’deki diğer merkezlerle yarışır bir merkezi çok yakında halkın hizmetine açacaklarını ifade etti.