Boğazlıyan, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerini ziyaret eden Milletvekili Şahan, Boğazlıyan’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirdi. Boğazlıyan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından Şahan, Sarıkaya ve Sorgun ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

“2071’E KAVUŞMA VAKTİ”

AK Parti millete, ülkeye ve kutlu bir davaya hizmetin adı olduğuna değinen Şahan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, karar da milletindir diyen AK Partimizin iktidar yürüyüşünün başladığı günden bugüne millete hizmet yolculuğumuzda, bu kutlu dava aziz milletimizin güveni ve desteği ile hedef 2023’e ulaştı. Şimdi 2024 ve 2053’e, 2071’e kavuşma vakti. AK Parti milletimize, ülkemize ve kutlu bir davaya hizmetin adıdır” dedi.

“MİTİNG HAVASINDA AÇILIŞ”

Boğazlıyan ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Boğazlıyan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülhan Ulusoy, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Altunpolat, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçek Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Milletvekili Şahan, “Bizler bu memleketin evladı olarak sizlere gece gündüz hizmet edeceğimize söz veriyoruz. Birlikte gidecek çok yolumuz yapacak çok işimiz var. Boğazlıyan bilir ‘Gerçek Belediyecilik’ AK Parti’dir. Yozgat İl Başkanımız Sayın Çelebi Altuntaş, Boğazlıyan İlçe Başkanımız Osman Düğenci, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Gülhan Ulusoy, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Tolga Altunpolat, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, dava arkadaşlarımız ve kıymetli hemşehrilerimizin katılımıyla Boğazlıyan Seçim Koordinasyon Merkezi’mizin açılışını büyük bir coşku ve miting havasında dualarla gerçekleştirdik. Durmayacağız, duraklamayacağız, hak yolumuzda yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz çünkü aşk ile koşan yorulmaz. Bize destek olan tüm hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Biz, bizi bu kadar seven ve sahiplenen kadirşinas hemşehrilerimizin aşığıyız. Bu aşkımızdan ölürüz de vazgeçmeyiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Boğazlıyan’ımızı aydınlık yarınlarına hazırız kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“GÖZAN KARDEŞİMİZİ SİZLERE EMANET EDİYORUM”

İlçe ziyaretleri kapsamında Sarıkaya ilçesini ziyaret eden Şahan, parti teşkilatı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Şahan, “AK Parti Sarıkaya Seçim Koordinasyon Merkezi’mizde hemşehrilerimiz ve davamıza gönül vermiş teşkilat üyelerimizle bir araya gelerek hasbihâl ettik. Sarıkaya Belediye Başkan Adayımız Osman Gözan kardeşimizi sizlere emanet ediyorum. Allah’ın izniyle sizlerin ve teşkilatımızın azimli çalışması ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıkaya’mızı ve sizleri gerçek belediyecilik ile buluşturacağız. Yarınlarımız için Türkiye Yüzyılı için aynı aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“PARTİMİZ NEFERLERİ İLE GÖRÜŞTÜK”

Şahan, Sorgun ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sorgun ziyareti kapsamında Şahan, ilk olarak parti teşkilatı ile bir araya geldi.

Şahan, “Yozgat İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ve İlçe Belediye Başkan Adayımız Murat Gürbüz ile birlikte Sorgun İlçe Başkanımız Ahmet Soysal, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Münire Biçer Tıraşoğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin ve gecesini gündüzüne katarak bu aziz ve kutlu davaya hizmet eden partimizin neferleri ile bir araya gelerek sohbet ettik. Milleti ile ağlayan, milleti ile sevinen, samimi, doğru bildiğini söylemekten asla çekinmeyen, bütün zorluklara rağmen alnı açık başı dik yürüyen uzun adam. Allah varlığını başımızdan eksik etmesin. Başka bir Recep Tayyip Erdoğan yok!” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BELEDİYECİLİK AK PARTİ’DİR”

AK Parti Sorgun Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlar ile bir araya gelen Şahan, “Sorgun bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Yozgat İl Başkanımız Çelebi Altuntaş, İlçe Belediye Başkan Adayımız Murat Gürbüz, Sorgun İlçe Başkanımız Ahmet Soysal, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Münire Biçer Tıraşoğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan gönüldaşlarımızla bir aradayız. Bizim siyasetimiz, hep söylediğim gibi, eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. Milletimizle gönül gönüle verip geleceğimizi konuşmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.