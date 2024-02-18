Yozgat merkeze bağlı Karacalar köyünde yaşayan Ali İhsan Bayar, Genç Çiftçi projesi kapsamında aldığı hibeyle başladığı besicilikte sürü sahibi oldu.

Karacalar köyünde yaşayan 47 yaşındaki Bayar, 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi projesine başvurdu.

Projesi kabul edilen Bayar, sağlanan hibe desteğiyle ilk etapta 30 koyun aldı. Bayar, yaklaşık 2 yıl sonra da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesinden de kredi kullanarak 100 koyun daha satın aldı.

Zamanla koyun sayısını 250'ye çıkaran Bayar, bugünlerde kuzulamanın başlamasının heyecanını yaşıyor.

Ali İhsan Bayar, koyun sayısı artınca ağıl sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Yaptığı araştırmalarda Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yüzde 70 hibeli portatif çadır ağıl desteği olduğunu öğrendiğini anlatan Bayar, proje hazırlayarak Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu belirtti.

Bayar, bu projenin de kabul edildiğini ve 250 metrekare çadır ağıl aldığını dile getirerek, "Şu an 250 anaç koyunumuz var. Kuzulama dönemi de başladı. İnşallah kuzulama sonrası hayvan sayımız artacak. Hedefim 500 anaç koyun sahibi olmak" dedi.

Bayar, kardeşi Mehmet Fatih Bayar'ın da kendisine işlerinde yardımcı olduğunu, hayvanlara birlikte baktıklarını ifade etti.

Mehmet Fatih Bayar da hayvancılık yapmaktan memnun olduklarını, erkek kuzuları büyütüp sattıklarını, dişi kuzuları ise damızlık olarak beslediklerini kaydetti.

Hayvancılığın zevkli ama zor iş olduğunu vurgulayan Bayar, "Hayvanlarımızı kendimiz güdüyoruz, çobanımız yok. Koyunları sağmıyoruz, kuzular emiyor. Kuzu annesini emerse daha iyi gelişip büyüyor. Kuzular 2 aylık olunca koyunlarla birlikte güdüyoruz" diye konuştu.