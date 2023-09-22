Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat'ta cuma namazı saat kaçta (2)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ, YOZGAT VE İLÇELERİ NAMAZ VAKİTLERİ;

Vakitler                                             İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                                              04:57   06:21     12:39     16:05     18:47     20:05

Akdağmadeni                                 04:53   06:16     12:34     16:00     18:42     20:01

Aydıncık                                           04:55   06:19     12:37     16:03     18:45     20:04

Boğazlıyan                                       04:56   06:19     12:37     16:03     18:45     20:02

Çandır                                              04:55    06:18     12:36     16:02     18:44     20:01   

Çayıralan                                         04:54    06:17     12:35     16:01     18:43     20:01

Çekerek                                           04:54    06:18     12:36     16:02     18:44     20:03

Kadışehri                                         04:53    06:17     12:35     16:01     18:43     20:01

Saraykent                                        04:54   06:18     12:36     16:02     18:44     20:02

Sarıkaya                                           04:55   06:19     12:36     16:02     18:44     20:02

Şefaatli                                             04:58   06:21     12:39     16:05     18:47     20:05

Şehrin kültürel mirası: "Yozgat sürmelisi" hikâyesi Şehrin kültürel mirası: "Yozgat sürmelisi" hikâyesi

Sorgun                                              04:56   06:19     12:37     16:03     18:45     20:04

Yenifakılı                                          04:57   06:20     12:38     16:04     18:46     20:03

Yerköy                                              04:59   06:22     12:40     16:06     18:48     20:06

(Haber Merkezi)