Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ, YOZGAT VE İLÇELERİ NAMAZ VAKİTLERİ;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:57 06:21 12:39 16:05 18:47 20:05

Akdağmadeni 04:53 06:16 12:34 16:00 18:42 20:01

Aydıncık 04:55 06:19 12:37 16:03 18:45 20:04

Boğazlıyan 04:56 06:19 12:37 16:03 18:45 20:02

Çandır 04:55 06:18 12:36 16:02 18:44 20:01

Çayıralan 04:54 06:17 12:35 16:01 18:43 20:01

Çekerek 04:54 06:18 12:36 16:02 18:44 20:03

Kadışehri 04:53 06:17 12:35 16:01 18:43 20:01

Saraykent 04:54 06:18 12:36 16:02 18:44 20:02

Sarıkaya 04:55 06:19 12:36 16:02 18:44 20:02

Şefaatli 04:58 06:21 12:39 16:05 18:47 20:05

Sorgun 04:56 06:19 12:37 16:03 18:45 20:04

Yenifakılı 04:57 06:20 12:38 16:04 18:46 20:03

Yerköy 04:59 06:22 12:40 16:06 18:48 20:06

(Haber Merkezi)