Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Yıldız ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Proje kapsamında 8 ve 12 sınıf öğrencilerimiz yapay zekâ destekli alanında uzman akademisyenler tarafından sınavlara hazırlanacak.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Ahmet Nuri Demir, “Eğitime vermiş olduğu bu değerli katkıdan dolayı Belediye Başkanı Ömer Açıkel'e teşekkürlerimi iletiyorum. Öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel programda öğrencilere seslenerek, “Sizler ilçemizin ve hatta ülkemizin teminatısınız. Size sunabileceğimiz en küçük bir katkının bile çok önemli olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla, göreve geldiğimiz günden beri eğitiminize ve geleceğinize katkı sunabilmek için büyük çaba sarf ettik ve sarf etmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“DERSHANE HİZMETİ SUNACAĞIZ”

İyi bir lise eğitiminin iyi bir üniversiteyi araladığını, iyi bir üniversite eğitiminin de parlak bir gelecek inşa ettiğini belirten Başkan Açıkel, “İlçemizde bulunan öğrencilerimizin hem liselere giriş sınavında hem de üniversite hazırlık sürecinde yanında olabilmek amacıyla bir süredir üzerinde çalıştığımız projemizi hızlandırdık. LGS ve YKS sınavlarına girecek kardeşlerimizin sınavlarda başarılı olabilmeleri için eğitim ücretsiz bir eğitim platformu oluşturduk. Profesyonel destek takviyesi ve işbirliği sürecimizin ardından; Yapay zeka destekli online dershane hizmetini siz değerli öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz” diye konuştu.

“GENÇLERİN TALEPLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Yaptığımız her çalışmada olduğu gibi online dershane hizmetimizde de çağın teknolojisini ve gençlerimizin taleplerini projemize dahil ettiklerini ifade eden Başkanı Açıkel, “Yerli ve milli yazılım ile oluşturulmuş yapay zeka tabanlı eğitim projemizin içerisinde bir dershanede alınabilen hizmetten çok daha fazlasına yer verdik. Kişiye özel eğitim imkanı sunan bu proje ile öğrencilerimiz kendi seviyelerine ve hedeflerine uygun eğitim alabilecekler. Video dersler, online sınavlar, haftalık çalışma programı, PDF ders notları, haftalık performans takibi gibi hizmetlerin yanı sıra; yıl boyunca öğrencilerimize ve velilerimize yönelik profesyonel rehberlik hizmetlerimiz ve canlı tekrar derslerimiz de olacaktır. ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sunan bu projemizin ilçemizdeki tüm öğrencilerimize büyük başarılar getirerek geleceklerine bir nebze de olsa katkı sağlamasını niyaz ediyorum. Yeni eğitim projemiz hepimize hayırlı olsun." dedi. Programında devamında yazılımı hazırlayan ekip öğrencilere yapay zeka destekli çevrimiçi kurslarla ilgili gerekli bilgilendirme konuşmalarını ve tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Bizler de Sarıkaya Belediyesi olarak bütün öğrencilerimize ve eğitim - öğretim camiasına başarılarla dolu güzel bir yıl diliyor T.C. Sarıkaya Belediyesi Yapay Zeka Destekli Çevrimiçi Kurslarımızın Eğitim-Öğretim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)