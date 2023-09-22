Cuma namazı, Müslümanlar için manevi bir birleşme ve dua zamanıdır ve her Cuma, toplumun dini ve manevi değerlerini güçlendirmek için bir fırsattır. Yozgat'ta yaşayanlar için Cuma namazı vaktine dikkat etmek, bu kutsal ibadeti yerine getirmek için önemlidir. İşte detaylar:

Yozgat'ta 22 Eylül 2023 cuma namazı saat 12.41'de kılınacak. Öğlen namazı ile birlikte başlayan Cuma namazı, genellikle ortalama olarak bir saat kadar sürmektedir. Ancak başlangıç ve bitiş saatleri bazı faktörlere göre değişebilir. (Haber Merkezi)