Yozgat Valiliği, “Yozgat'ta birlikte yaşamak için hiçbir engel yok” sloganıyla vatandaşları yanlış park konusunda uyardı.

Valilik, engelli vatandaşların hayatlarını daha kolay hale getirmek için, araçların engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park edilmemesi uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Onların da rahatça hareket edebilmeleri ve günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken desteği sağlayalım. Bir adım atmak, onların hayatlarını büyük ölçüde iyileştirebilir. Engelleri kaldırmak, daha kapsayıcı bir toplumun temelidir” ifadelerine yer verildi.