Antalya'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Taekwondo Şampiyonası'nda, Yozgat’tan katılan genç sporcu Buğlem Doğan, 2 bin sporcu arasından sıyrılarak kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Şampiyonada 60 ülkeden bin 900 sporcunun mücadele ettiği zorlu turnuvada, Doğan'ın elde ettiği zafer, Yozgat’ı gururlandırdı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Buğlem Doğan'ın başarısı, sadece bireysel bir zafer olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin adını uluslararası alanda duyurarak genç sporculara ilham kaynağı oldu. Onun elde ettiği bu önemli başarı, yerel ve ulusal sporun gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Genç şampiyonu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.