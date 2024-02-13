Toplu Konut İdaresi Emlak Müzayede tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat 2024 tarihinde 18 ilde toplamda 96 işyeri satışı gerçekleştirilecek. TOKİ işyeri başvurusu için belirlenen şartlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılacak?

18 İLDE 96 İŞ YERİ SATIŞI

TOKİ tarafından 18 ilde işyeri satışı yapılacağı duyuruldu. Yozgat, Trabzon, Tekirdağ, Şanlıurfa, Sivas, Osmaniye, Ordu, Niğde, Nevşehir, Konya, Kırşehir, Kastamonu, Kars, İzmir, Gümüşhane, Giresun, Gaziantep, Eskişehir, Elazığ, Bursa, Denizli, Bilecik, Bartın, Balıkesir, Afyon, Ankara ve Aydın şehirlerinde işyeri satışları başlayacak. TOKİ başvurusu yapacak kişilerin ise öncelikle muhammen bedel üzerinden teminat yatırması gerektiği belirlendi.

Ziraat ve Halk Bankası'na yatırılacak miktarlar şu şekilde:

Muhammen bedeli 699.999 TL’ye kadar olanlar için 50.000 TL,

Muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999 TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,

Muhammen bedeli 1.500.000 - 4.999.999 TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,

Muhammen bedeli 5.000.000 TL ve üstünde olanlar için 500.000 TL.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları da şu şekilde açıklandı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuruda bulunabilir. Başvuru yapacak kişilerin belirtilen teminatı yatırmaları gerekmekte ve belirtilen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.