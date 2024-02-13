Ticaret Bakanlığı, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanması için ürün bazlı değerlendirmelerini sürdürerek gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.



Bu çerçevede bakanlık tarafından yapılan son değerlendirme sonucunda yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre ile sıfıra indirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verilmiştir. Buna yönelik düzenleme, İthalat Rejimi Kararında gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe girmiştir.





Söz konusu uygulama, yerli üretimin korunmasını da göz önünde bulundurularak çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir. Düşürülen gümrük vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir.





Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir.