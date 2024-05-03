Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Baby Reindeer dizisinin yönetmeni kimdir? Sean Foley ile ilgili iddiaların ardından açıklama geldi Baby Reindeer dizisinin yönetmeni kimdir? Sean Foley ile ilgili iddiaların ardından açıklama geldi

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:55     05:32     12:43     16:33     19:44     21:14

Akdağmadeni    03:51     05:28     12:38     16:28     19:39     21:09

Aydıncık             03:51     05:29     12:41     16:31     19:43     21:14

Boğazlıyan         03:56     05:31     12:41     16:30     19:41     21:10

Çandır                 03:54     05:30     12:40     16:29     19:40     21:09

Çayıralan            03:53     05:29     12:39     16:29     19:39     21:09

Çekerek              03:51     05:28     12:40     16:30     19:42     21:12

Kadışehri            03:50     05:27     12:39     16:29     19:40     21:11

Saraykent           03:52     05:29     12:40     16:30     19:41     21:11

Sarıkaya              03:54     05:30     12:40     16:30     19:41     21:11

Şefaatli                03:56    05:32     12:43     16:32     19:43     21:13

Sorgun                03:53     05:30     12:41     16:31     19:42     21:13

Yenifakılı            03:56     05:32     12:42     16:31     19:42     21:11

Yerköy                03:57     05:33     12:44     16:34     19:45     21:15

Kaynak: Haber Merkezi