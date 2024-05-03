Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gökalp Çınarer, "Türk; bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil İslam ile şereflendirilmiş ve asırlar boyunca İslam’ın sancaktarlığını yapmış, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır” dedi.

Çınarer, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Türk Milliyetçileri nezdinde düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren 3 Mayıs 1944, Türk gençliğinin mücadele azmini, millî varlığına ve değerlerine sahip çıkma bilincinin, Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve sosyal bir harekete dönüşümünün temellerinin atıldığı önemli bir gündür. Kuruluşundan bugüne kadar millî bir akademi kimliği ile millî bir hafıza merkezi özelliği taşıyan Türk Ocakları olarak Türklüğün, İslam âleminin ve insanlığın meselelerine ilmî, fikrî, edebî ve kültürel alanlarda çözümler üretmeye yönelik gayretlerimizi daha da yoğunlaştırarak tamamen hasbî bir anlayışla bu büyük mücadeleye elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle tüm Türk Milliyetçilerinin 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyor, dönemin mağdurları olan dava insanı büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, daha insanî bir medeniyet inşası yolunda başarıya ulaşmamız için Cenab-ı Allah’tan bizlere yardımcı olmasını niyaz ediyorum.”