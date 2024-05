Karatepe Mahallesi Muhtarı İhsan Dalgıç, göreve geldiği günden bu yana vatandaşların dertlerini ve sorunlarını dinliyor.

Muhtar Dalgıç, "Amacımız, vatandaşımızın gönül rahatlığı ile bizlere ulaşmasıdır" dedi.

Dalgıç yaptığı açıklamada, “Bu hafta Cuma namazında Osman Caminde seçmenlerimizi dinledik. Dediğimiz gibi hakka hizmet halka hizmet çıktığımız yolda çalışmaya devam edeceğiz. Sizler rahat olun mahallemizi güzel mahalle yapmak için hep birlikte çalışacağız. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, esnaf ve vatandaşlarla gönül ziyaretlerine ara vermeden devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri ayrım yapmadan herkesi eşit derecede kucaklayıp, vatandaşlarla hiçbir zaman gönül bağını koparmıyoruz. Her fırsatta mahalle sakinleri ile iç içe olmayı sürdürüyoruz. Her sokakta esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kurarak taleplerini dinliyoruz. Mahallemizin sorunlarına anında çözüm üretiyoruz. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik” diye konuştu.