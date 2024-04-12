Yapılan anketler sonucunda Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi şekillendi. Listede ilk sırayı Eskişehir alırken, sonuncu sırada Bingöl yer aldı. Sıralamada Yozgat’ın kaçıncı olduğu merak edildi.

Küresel kabullere göre 76-89 puan aralığı donuk zeka-sınır zeka, 90-110 puan aralığı normal zekayı, 111-129 puan aralığı parlak zekayı, 130-160 puan aralığı üstün zekayı, 60 ve üstü puan ise dahiliği gösterirken Türkiye’deki sıralama dikkat çekti.

EN ZEKİ ŞEHİRLERİNİN SIRALAMASI

Kırşehir 101.74 puanı ile Türkiye genelinde 23. sırayı alırken, Yozgat ve komşuları sıralamasında birinci sırayı kaparken Kayseri 101.42 puanıyla Türkiye genelinde 25. sırayı, Yozgat komşuları sıralamasında ikinci sırayı aldı.

Türkiye genelinde Çorum 100.95 puan ile 29’uncu, Kırıkkale 100.46 puanıyla 34’üncü, Sivas 100.09 puanı ile 41’inci, Nevşehir 100.01 puanıyla 43’üncü, Tokat 99.09 puanıyla 54’üncü, Yozgat 98.05 puanı ile 63’üncü, Amasya 96.88 puanıyla 72’nci sırada yer aldı.

Yozgat ve komşuları sıralamasında ise; Çorum üçüncü, Kırıkkale dördüncü, Sivas beşinci, Nevşehir altıncı, Tokat yedinci, Yozgat sekizinci, Amasya dokuzuncu ve son sırada yer aldı.

En zeki listesi sıralamasını Yozgat ve çevre illerine indirgediğimizde sondan ikinci oldu.