Karayolları Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Saraykent ve Akdağmadeni yolunda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yolda bozulan kesimlerin trimer ile kazınarak asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için Karayolları Yozgat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Karayolları Şube Müdürlüğümüz tarafından Saraykent Akdağmadeni yolunda BSK yolda bozulan kesimlerin trimer ile kazanarak asfalt yenileme çalışmaları sürdürülmektedir. Ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz. Bu istikameti kullanan değerli sürücülerimiz, lütfen sürüş esnasında hızınızı düşürün ve işaretlemeleri dikkate alarak güvenli bir şekilde seyahat edin. Bu çalışma, trafik güvenliğimiz için büyük önem taşımaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”