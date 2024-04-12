Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te duyurduğu 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024'te sona eriyor. Bu kapsamda, 19,7 milyon haneye bu ay son kez 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak sağlanacak, bu da 150 liralık bir değere denk geliyor.

Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada, konut abonelerinden bir ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağını ve bir yıl boyunca 25 metreküplük kullanımın ücretsiz olacağını müjdelemişti.

Daha sonra yayımlanan kararname ile konutların yanı sıra ibadethane ve cemevi abonelerinin de bu avantajdan faydalanması sağlanmıştı. Bu süreçte, 19,7 milyon abone Nisan 2023'ten itibaren doğalgaz faturası ödemezken, her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullanıyor.

Toplamda 6,4 milyar metreküp doğalgaz, vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuş olacak. Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024'te sona eriyor. Konutlarda doğalgaz metreküp başına Türkiye ortalamasının 6 lira olduğu göz önüne alındığında, bu ay son kez konutlarda kullanılan 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak. Devlet, ücretsiz doğalgaz hizmeti kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar liralık katkıda bulunmuş olacak.