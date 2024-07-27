Yeni bir apartmana taşındığınızda, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde bazı yükümlülükleri otomatik olarak kabul etmiş olursunuz. Her daire sakini, komşularını rahatsız etmeme ve genel kurallara uyma zorunluluğuna sahiptir. Evde yüksek sesle müzik dinlenmesi, televizyonun sesinin yüksek olması veya telefonla yüksek sesle konuşulması gibi durumlar komşuların şikâyetlerine neden olabilir.

Bu tür şikâyetler sonrası, zabıta veya polis karakoluna başvurularak gürültü yapanlara idari para cezaları uygulanabilir. Bu cezalar, durumun ciddiyetine göre değişkenlik gösterebilir ve genellikle önemli miktarlarda olabilir. Apartman yöneticisi, göreve geldiğinde tüm sakinlere uymaları gereken kuralları ve olası cezaları önceden bildirmişse, sadece para cezası verme yetkisine sahiptir. Ancak, apartman sakinlerini evlerinden çıkarma yetkisi bulunmamaktadır.

Çevre Kanunu çerçevesinde belirlenen idari para cezaları hakkında detaylar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu cezalar, apartman sakinlerinin kurallara uymaması durumunda uygulanabilir ve yetkili merciler tarafından belirlenmektedir.

Ocak ayından itibaren yapılan yeni düzenlemeyle cezalar yüzde 58,46 oranında artırıldı. Konutlarda standart dışı gürültü ve titreşim yaratan kişilere 7 bin 667 TL ceza kesilirken, ulaşım araçlarının gereksiz yere korna çalması ve egzozdan çıkan gürültü için 23 bin 155 TL ceza uygulanmaktadır. İş yerleri ve atölyelerin neden olduğu gürültüler için ceza miktarı 77 bin 372 TL, fabrika, şantiye ve eğlence mekânlarının çıkardığı gürültü için ise 232 bin 264 TL olarak belirlenmiştir.