31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri, yaklaşırken, seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Oy kullanma gününden önceki 10'uncu gün olan 21 Mart 2024 Perşembe sabahı itibarıyla başlayacak olan seçim yasakları, oy kullanma gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Seçim gününe dair ise, 31 Mart 2024'te sabah saat 06.00'da başlayacak olan yasaklar, gece yarısı saat 00.00'da sona erecek.

Bu kapsamda, belirli saatler arasında alkollü içki satışının ve tüketiminin yasaklanması, eğlence mekanlarının oy verme süresince kapalı kalması, silah taşımanın sınırlanması ve belirli kurallara uyulması şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilmesi gibi kurallar geçerli olacak.

Bu düzenlemeler, seçim sürecinin düzenli ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla uygulanacak.