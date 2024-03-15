Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde, İYİ Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Taştan, seçim çalışmaları kapsamda Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, müdürlük personeli ile bir araya geldi. Görüşmede Taştan, planladığı projeler hakkında bilgiler vererek destek talebinde bulundu.

Mustafa Görkem Taştan'ın kurum ziyaretlerinin ardından cadde esnafı ve vatandaşlarla buluşmalarıyla devam etti.

İftar saatine kadar süren bu ziyaretlerde Taştan, Yozgatlı seçmenlerle birebir görüşerek, onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini anlattı.

Seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti Yozgat Belediye Başkanı Mustafa Görkem Taştan'ın yoğun tempoda devam eden çalışmaları, Yozgat'ın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyor.

İYİ Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı, seçim zaferi için hem kurumsal hem de bireysel düzeyde geniş bir destek ağı oluşturmaya çalışıyor. Taştan'ın bu yoğun çabaları, Yozgat'ta siyasi atmosferi hareketlendirirken, seçmenlerle doğrudan temas kurarak, şehrin geleceği için ortak bir vizyon oluşturma amacını güdüyor.