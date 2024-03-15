Düzenlenen iftar yemeğinde öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğrenciler ve hastane personeli bir araya geldi. Ezanın okunmasıyla Ramazan ayının bereketli sofrasında oruçlarını birlikte açan üniversite sağlık çalışanları, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergiledi.

Üniversite Merkezi Yemekhanesi’nde düzenlenen iftar yemeğine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Levent Albayrak, öğretim üyeleri, fakülte araştırma görevlileri, Tıp Fakültesi öğrencileri ve hastane personeli katıldı.

Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve iftar maneviyatını birlikte yaşamak amacıyla düzenlenen iftar programında konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Ramazan ayı münasebetiyle gerçekleştirilen iftar programının birlik, beraberlik ruhunu daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

Prof. Dr. Hıdır konuşmasının devamında insan hayatının kutsallığından ödün vermeden ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden üstün bir gayret ve sabır içinde tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

İftarın hemen ardından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla pasta kesildi. Öğlen oturumunda gerçekleştirilen TABU kelime oyununun tıbbi kelimeler haline dönüştürmüş TIPBU oyunu galiplerine madalya takdimi sonrası program sona erdi.