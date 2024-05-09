Yozgat Belediyesi, şehri tanıtmaya devam ediyor.

Yozgat’a gelen vatandaşlara tarih ve kültürü tanıtmak adına Yozgat Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Yozgat’a tarihi ve kültürel faaliyetler için gelen Adanalı misafirler, Yozgat'ın simgelerinden biri olan Tarihi Hayri İnal Konağı'nda ağırlandı.

Hayri İnal Konağı başta olmak üzere bütün tarihi ve turistik alanlar hakkında tanıtımlar yapılarak, Yozgat’ın zengin mirası hakkında bilgiler aktarıldı.

Adana’dan gelen vatandaşlar Yozgat'ın yöresel oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, Yozgat Kavurgası başta olmak üzere yöresel yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Misafirlerimiz şehrimizi ziyaret etmelerinden memnuniyet duydum. Yozgat'ın kültürel zenginliklerini tanıtmaya ve misafirperverliğini sergilemeye devam edeceğiz” dedi.