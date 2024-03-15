AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Sorgun Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette hastane personelinin Tıp Bayramını kutlayan Milletvekili Şahan, hastanede bulunan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Şahan’a, AK Parti Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz ve AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin eşlik etti.

Yapmış olduğu ziyarette Şahan, “14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Sorgun Devlet Hastanemizdeki hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret edip, hastalarımıza şifa diledik. Bir kez daha mesai mefhumu gözetmeksizin insan hayatını her şeyin üstünde tutan, özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.