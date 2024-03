Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde hizmet veren gençlik çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı.

Yozgat Gençlik Merkezi personeli 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 4. No’lu Aile Sağlık Merkezi’ndeki sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Gençlik Merkezi ekibi, “14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kuruluşu, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bizim medeniyetimiz, insanı önceleyen, insana değer veren bir anlayışa sahiptir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunu benimsemiş devlet yönetimimizde de insan sağlığı her şeyin önünde gelmektedir. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, hayatın her alanında olduğu gibi sağlık ve tıp alanında da her gün yeni gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmektedir. Ülkemizde de sağlık alanında kaydedilen ilerlemeler ve yapılan yatırımlarla modern hastanelerimiz ileri tıbbi cihazlarla donatılarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal bir vazifeyi büyük bir özveri ile ifa eden hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz” dedi.