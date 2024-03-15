Baraj, temelden 45,50 metre yükseklikte ve 2.20 milyon metreküp depolama hacmiyle tarımın önemli bir destekçisi olarak faaliyet gösteriyor.

Geçen 8 yıllık süre zarfında, yaklaşık 5 bin 180 dekarlık bir alanı sulayarak çiftçilere önemli bir su kaynağı sağladı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Barajın tamamlanmasının ardından bölgedeki tarımsal üretimde önemli bir artış ve verimlilik sağlandı. Çiftçiler, barajın sunduğu güvenilir su kaynağı sayesinde ürünlerini daha etkin bir şekilde yetiştirebiliyor ve sulama konusunda endişe duymuyorlar. Ayrıca, barajın sulama altyapısıyla birlikte çevreye olumlu etkileri de belirgin bir şekilde gözlemleniyor. Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıyla su tüketimi azalırken, tarımsal üretimde artış sağlanması bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Halıköy Barajı'nın 8 yıllık geçmişi, bölge ekonomisinin canlanması ve çiftçilerin yaşam standartlarının yükselmesi açısından oldukça önemli. Tarımsal üretimdeki artış, yerel ekonomiyi güçlendirirken, çevresel sürdürülebilirlik ve tarımsal kalkınma hedeflerine de katkıda bulunuyor” ifadelerine yer verildi.