Sorgun ilçesinde, 2024 yılında hac vazifesini yerine getirme üzere hacca gidecek olan hacı adayları için hac hazırlık semineri düzenlendi.

Verilen seminer programına 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, İlçe Müftüsü Sayın İsa Yaykın ve hacı adayları katıldı.

27-28 Nisan tarihleri arasında yapılan hac seminerinde hacı adaylarına hac ibadetiyle ilgili merak ettikleri ve bilmeleri gereken önemli konular anlatıldı. Müftülük tarafından hacı adaylarına sağlıkları açısından gerekli olan aşıların da yapılacağı bildirildi.

Terminal Yeni Cami'nde yapılan seminerde İlçe Müftüsü İsa Yaykın, konuşmasında programa katılımlarından dolayı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, İl Müftüsü Ali Gülden, il müftü yardımcısı ve hac şube müdürüne teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, hac kuraları çıkmaları sebebiyle hacı adaylarını tebrik ederek, hac vazifesinin öneminden, gerekli hassasiyetleri göstermenin neden önemli olduğundan bahsetti.

Hacı adaylarıyla buluşan Müftü Ali Gülden, hacda yapılması gereken ibadetler, hac yolculuğu yapmadan önceki hazırlıklar konularında hacı adaylarına bilgiler aktararak kendilerini tebrik etti.

Seminer sonrası başkanlıkça hacı adaylarına gönderilen çantalar ve valizler verildi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan’ın imzasıyla Hac Seminerine Katılım Belgesi hacı adaylarına takdim edildi.