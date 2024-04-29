Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:01 05:37 12:43 16:32 19:40 21:08

Akdağmadeni 03:58 05:33 12:39 16:27 19:35 21:04

Aydıncık 03:58 05:34 12:41 16:30 19:38 21:08

Boğazlıyan 04:02 05:36 12:41 16:29 19:37 21:04

Çandır 04:01 05:35 12:40 16:28 19:36 21:03

Çayıralan 04:00 05:34 12:40 16:28 19:35 21:03

Çekerek 03:58 05:33 12:40 16:29 19:38 21:07

Kadışehri 03:57 05:32 12:39 16:28 19:36 21:05

Saraykent 03:59 05:34 12:40 16:29 19:37 21:05

Sarıkaya 04:00 05:35 12:41 16:29 19:37 21:05

Şefaatli 04:03 05:37 12:43 16:31 19:39 21:07

Sorgun 04:00 05:35 12:42 16:30 19:38 21:07

Yenifakılı 04:03 05:37 12:42 16:30 19:38 21:05

Yerköy 04:03 05:38 12:44 16:33 19:41 21:09