Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:01      05:37     12:43     16:32     19:40     21:08

Akdağmadeni    03:58    05:33     12:39     16:27     19:35     21:04

Aydıncık             03:58      05:34     12:41     16:30     19:38     21:08

Yozgat hava durumu 28 Nisan 2024 Yozgat hava durumu 28 Nisan 2024

Boğazlıyan         04:02      05:36     12:41     16:29     19:37     21:04

Çandır                 04:01      05:35     12:40     16:28     19:36     21:03

Çayıralan            04:00      05:34     12:40     16:28     19:35     21:03

Çekerek              03:58     05:33     12:40     16:29     19:38     21:07

Kadışehri            03:57      05:32     12:39     16:28     19:36     21:05

Saraykent           03:59     05:34     12:40     16:29     19:37     21:05

Sarıkaya              04:00      05:35     12:41     16:29     19:37     21:05

Şefaatli                04:03     05:37     12:43     16:31     19:39     21:07

Sorgun                04:00      05:35     12:42     16:30     19:38     21:07

Yenifakılı            04:03      05:37     12:42     16:30     19:38     21:05

Yerköy                04:03      05:38     12:44     16:33     19:41     21:09

Kaynak: Haber Merkezi