Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

eczane görsel-2MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BENİM ECZANESİ

BENİM ECZANESİ

 Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/5
 03542122900
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SEMA ECZANESİ

SEMA ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. NİDA TÜFEKÇİ CAD. NO:43/A
 03543141424
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SAĞLIK ECZANESİ

SAĞLIK ECZANESİ

 BAHÇELER MAH ÇEŞME SOK NO:30 BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 03546455556
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇAKIROGLU ECZANESİ

ÇAKIROGLU ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
 3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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Tehdit bitmiyor: Yozgat, Çorum, Tokat, Sivas, Giresun’da vakalar yoğunlaşıyor Tehdit bitmiyor: Yozgat, Çorum, Tokat, Sivas, Giresun’da vakalar yoğunlaşıyor
SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARIKAYA ECZANESİ

SARIKAYA ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH.NEVZAT ŞENER BULVARI 276/B
 03547725540
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BAYINDIR ECZANESİ

BAYINDIR ECZANESİ

 YAZLAK MAH. REISBEY CAD. NO:30
 03544140777
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASİN ECZANESİ

YASİN ECZANESİ

 100. YIL MAH. MUHTAR PAŞA CAD NO:5
 03545160316
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Kaynak: Haber Merkezi