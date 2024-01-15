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Yozgat Cumhuriyet Baş Savcılığı, Adli Tıp Kurumu, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü başhekimlerine İstanbul Protokolü Eğitimi verildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde İstanbul protokol eğitimi hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan Başhekim ve Başhekim Yardımcılarına, Cumhuriyet Savcısı Abdullah İmat, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Uz. Dr. Ayten Doyuk, İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürü Emrah Nergiz İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Özcan, tarafından İstanbul Protokolü Eğitimi verilmiş olup, eğitim sonunda katılım sağlayan doktorlara katılım belgeleri verildi.