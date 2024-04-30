Çalıştayda çevresel değişikliklere ve kaynakların sınırlılığına uyum sağlayarak tarımı sürdürülebilirliğini sağlamak adına adaptasyonun gereklilikleri masaya yatırıldı.

Küresel düzeyde tarımın ve gıda sistemlerinin geleceğini şekillendiren sürdürülebilirlik ve adaptasyon ilkelerini benimseyen bilimsel bir platform olması amaçlanan çalıştayda sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşviki ve tarım sektörünün gelecekteki zorluklara adaptasyonu ele alındı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Çalıştaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, çevre ve civar üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve araştırmacı, üreticiler, tarım sektöründe çalışanlar, çevre ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren profesyoneller katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Güngör Karakaş Adaptasyon temalı “Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı’nın amacı, kapsamı ve içeriği hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Karakaş konuşmasında artan nüfusuna bağlı olarak tüketim artışı, iklim değişikliği ve doğal kaynakların kısıtlı olması gibi zorluklar nedeniyle tarım sektörü, sürdürülebilir tarım ilkelerine dayalı yeni yaklaşımlar geliştirmeli ve adaptasyon stratejileri benimsenmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu Ziraat Fakültesi öncülüğünde güncel bir konu olan adaptasyon temalı “Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı” düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İklim değişikliğinin en kırılgan eko sistemlerden biri olan tarımsal ekosisteme baskılarına duyarsız ve sessiz kalamadıklarını belirten Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu bu çalıştayla konuya ilişkin bir tavır, duruş sergilemeyi ve bir şeyler söylemeyi görev edindiklerinin altını çizdi.

Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel Bölüm konuşmasında konusu bakımından tarım bankacılığı anlamında Türkiye’nin en eski ve yerli milli bankası sıfatıyla böyle önemli bir çalıştayı desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Her işte sürdürülebilirlik son derece önemli ve kıymetli. Sürdürülebilirlik içinde adaptasyon uyum olmazsa olmaz. Adaptasyon söz konusu ise bir yeni durum var demektir. Bu yeni duruma karşı bir uyuma ihtiyaç duyuyoruz. Bu yeni durum belki en makro düzeyde en görünür iklim değişikliği gibi dursa da sadece bunu iklim değişikliği olarak görmek de kendi içinde sorunlara neden olmaktadır. Ekosistemi oluşturan canlı ya da cansız tüm unsurlar hepsi yeni bir durumun işaretçisi. İklim değişiyor bunun yanında insanlarında ihtiyaçları ve beklentileri değişiyor ve dönüşüyor. Ticaret stratejileri, sanayici beklentileri bir zincir gibi bir sonraki halkayı etkisi altına alarak etkiliyor. Bu değişim de yeni bir adaptasyonu zorunlu kılıyor. Biz ekosistemdeki kısıtlayıcı faktörleri yönetme becerisini kazanmamız lazım. Bilgiyle, bilimle yeni araştırma yöntemleriyle bu açığı kapatmamız lazım. Böyle güncel bir sorunun tartışılmasına zemin hazırlayan bu çalıştayın vücut bulmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Güngör Karakaş moderatörlüğünde düzenlenen panele geçildi. Panelde, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu “İklim Değişikliğinin Sosyo-Ekonomik Adaptasyonu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, “Entegre Havza Yönetimi Konseptinde Agroekolojik Uyum Entegrasyon ve Sürdürülebilirlik”, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Tarım Uzmanı Abdussamet Aydın, “Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum Politikaları” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Hibrit düzende gerçekleştirilen çalıştayda, küresel iklim değişikliği ile birlikte tarımın geleceğiyle ilgili önemli sorunları ve inovatif çözümlerine yönelik alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında bitkisel ve hayvansal üretimde adaptasyon sorunları, sosyo ekonomik adaptasyon sorunları, kenevir üretiminde adaptasyon sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel Bölüm’e çalıştaya sunmuş oldukları destek ve katkılardan dolayı hediye takdim etti.