Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından “Sağlık İletişimi” etkinliği düzenlendi.

Sağlık İletişimi Anlatıldı

İletişim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen Sağlık İletişimi etkinliğine akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Sağlık İletişimi Anlatıldı3

Etkinlikte Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Özgür Selvi, sağlık iletişimi, hekim-hasta ilişkileri ve sağlık iletişimi modelleri gibi konuları ele aldı.

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Konuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Fakültemiz konferans salonunda düzenlenen Sağlık İletişimi etkinliği öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Özgür Selvi hocamız sağlık iletişimi, hekim-hasta ilişkileri ve sağlık iletişimi modelleri gibi önemli konuları ele aldı. Katılımcılar, alanında uzman hocamızdan sağlık iletişimi alanındaki en güncel bilgileri edinme fırsatı buldular. Hocamıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş