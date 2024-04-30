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Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, Tarhana, Boyalık ve Dolak köylerini ziyaret ederek yerinde incelemede bulundu.

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Ziyaretinde Kaymakam Furkan Nezir’e Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü eşlik etti. Yatırım programının uygulamasına geçilecek köylerde incelemede bulunan Kaymakam Nezir, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinledi.

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Nezir, yatırım programının uygulamasına geçilecek Tarhana köyünde köy içi yollar, yapımı devam eden köy konağı ve Tarhana Mehmet Öğretmen İlk ve Ortaokulunu inceledi.

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Nezir, Boyalık köyünde köy içi yollar, içme suyu ana kaynak ve depoyu; Dolak köyünde ise köy içi yolları inceledi.

Ziyaretinde vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevaplayan Nezir, taleplerin imkânlar dâhilinde gerçekleşeceğini belirtti.

Muhabir: Hakan Demirbaş