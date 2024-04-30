Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, Tarhana, Boyalık ve Dolak köylerini ziyaret ederek yerinde incelemede bulundu.

Ziyaretinde Kaymakam Furkan Nezir’e Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü eşlik etti. Yatırım programının uygulamasına geçilecek köylerde incelemede bulunan Kaymakam Nezir, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinledi.

Nezir, yatırım programının uygulamasına geçilecek Tarhana köyünde köy içi yollar, yapımı devam eden köy konağı ve Tarhana Mehmet Öğretmen İlk ve Ortaokulunu inceledi.

Nezir, Boyalık köyünde köy içi yollar, içme suyu ana kaynak ve depoyu; Dolak köyünde ise köy içi yolları inceledi.

Ziyaretinde vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevaplayan Nezir, taleplerin imkânlar dâhilinde gerçekleşeceğini belirtti.