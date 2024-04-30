Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlamak mesajı yayımladı.

Başkan Aydoğmuş mesajında, "1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında emeklerini esirgemeden çalışan, sosyal ve ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Bu özel gün, çalışma hayatındaki adalet, eşitlik ve refahın önemini hatırlatmakta ve emeğin değerini yüceltmektedir. Bu bağlamda işçi ve emekçi haklarını korumaya, çalışma koşullarını iyileştirmeye ve istihdam olanaklarını artırmaya yönelik politikalar geliştirmeye özen göstermeliyiz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin alın terleriyle ülkemizin sanayi, tarım, hizmet ve diğer sektörlerinde sağladığı büyüme ve kalkınma, toplumsal refahın artışına ve uluslararası alanda ülkemizin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, tüm çalışanların hak ve menfaatlerini savunan, iş güvenliği ve işçi sağlığına önem veren, eşitlikçi ve adil bir çalışma düzeninin tesis edilmesi için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nızı tekrar kutluyor, emeklerinizin değerinin bilinmesini ve tüm çalışanlar için daha iyi koşulların sağlanmasını temenni ediyorum" dedi.