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Uzun yıllardır aktarlık yapan Yenice Baharat işletme sahibi Mustafa Yenice, Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesi, Güney Asya'ya özgü olduğunu, ancak günümüzde ise dünya çapında yaygın hale geldiğini belirtti.

Yenice, hünnap meyvesinin, büyük çiçekli çalılarda veya ağaçlarda büyüdüğünü söyledi. Yenice, hünnap meyvesinin, insan sağlığı için önemli rol oynadığını söyleyerek birçok sağlık sorunu için öneminden bahsederek, kalp, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kas kontrolü, diş ve kemikler için faydalı olduğunu ifade etti.

Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesinin faydalarını gören Yozgatlılar ise "pes" diyor.

“HÜNNAP BİR VİTAMİN DEPOSUDUR”

Yenice, hünnabın bir vitamin deposu olduğunu, özellikle kış aylarında tüketildiğinde insan sağlığı için önemli olduğunu söyleyerek faydalarını tek tek sayarak şöyle konuştu; “Hünnap bir vitamin deposudur ve aynı zaman da Çin hurması olarak da biliniyor. Hünnap meyvesi, Güney Asya'ya özgü bir meyvedir. Ancak günümüzde tüm dünya da yaygın hale geldi, geliyor. Hünnap meyvesi, hem yiyecek olarak hem de ilaç yapımında kullanılıyor. Hünnap meyvesinin kalorisi düşüktür, ancak lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle, hünnap mükemmel ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip, önemli bir vitamin olan hünnap C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca kas kontrolünde önemli bir yeri vardır. Makul miktarda potasyum da içeriyor. Bunların yanında hünnap meyvesi, vücuda enerji sağlayan doğal şekerdir. Hünnap meyvesinin vücudumuza birçok faydası vardır. Örnek vermek gerekirse, kalp sağlığını koruyor, sinir sistemini sağlığını korur, cilt salığını için faydalı bir meyvedir. Diş, kemik ve kas sağlığını koruyan bir meyvedir. Aynı zamanda düzenli ve yeteri miktarda tüketilirse enerji santralidir. Özellikle bu aylarda yani soğuk havalarda sindirim sistemimizi ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kilo vermek isteyenlerde kullanıyor. Antioksidan değeri yüksek bir meyvedir diyebilirim.”