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Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, ilçe genelindeki ziyaretleri kapsamında Sarıkaya Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Türker Göker, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gökhan Kahraman ve Sağlık Müdürü Dr. Eymen Ahmet Demir tarafından karşılanan Kaymakam Ahmet Nuri Demir, hastane ve yapılan hizmetler ile ilgili bilgi aldıktan sonra Hastane personeli sohbet ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Başhekim Yardımcısı Sağlık Müdürü ve sorumlu doktorlar ile birlikte Hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek bir süre sohbet etti.