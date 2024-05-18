Meteoroloji tarafından bazı bölgelerde yaşayanlar için toz taşımı ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyi için toz taşınımı uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor.

KRONİK HASTALAR VE ASTIM HASTALARI DİKKAT!

Özellikle kronik hastalıkları olanlar, astım ve KOAH hastalarının bu bölgelerde dışarı çıkmamaları tavsiye edildi. Toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

CUMARTESİ HAVA DURUMU DETAYLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde ise toz taşınımı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI VE ULAŞIM UYARISI

Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde beklenen toz taşınımı, görüş mesafesinde düşüşe, hava kalitesinde azalmaya ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olmaları öneriliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Ankara: 26°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı.

Eskişehir: 26°C, parçalı bulutlu.

Konya: 28°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yozgat: 21°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.