Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Doğan ile görüşerek Meslek Yüksekokulunun genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Doğan ziyaretlerinden dolayı Kaymakamı Ali Serttaş’a teşekkür ederim Yüksekokul hakkında bilgiler verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Doğan yaptığı açıklamada, “Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu, 2011 yılında inşaatı tamamlanmış olup Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesine dahil olmuş ve ilk olarak Bilgisayar Teknolojileri bölümü ve Bilgisayar Programcılığı programı ile eğitim - öğretime başlamıştır. Halihazırda eğitim-öğretim hayatına 7 bölüm 9 program ile devam eden okulumuz, gelişen çağa ayak uydurmakla beraber her geçen gün artan öğrenci sayılarıyla bu hizmetlerine devam etmektedir. Mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile alanında önde gelen bir eğitim kurumu olmaktır. Evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak, bilgisayar teknolojisine hakim ve bilgi teknolojilerinden haberdar, yabancı dil bilen, teorik ve uygulamalı olarak mesleki bilgi ile donatılmış meslek elemanları ve teknikerler yetiştirmektir. İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygı, milli, manevi, kültürel değerlere sadakat, bilimsel etik kurallarına riayet, akademik özgürlük, bilimsellik, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğünü benimseme, fırsat eşitliğini sağlama, yenilikçi, katılımcı, şeffaf ve güvenilir olma, öğrenci ve çalışan odaklı bir eğitim” ifadelerini kullandı.