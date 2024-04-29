Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu tarafından, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının ilki açıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen açılışa Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları alt projelerle, bilimsel araştırma süreçlerini yaşayarak öğrendikleri etkinliklerdir. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında düzenlenen 10’uncu Bilim Fuarlarına Yozgat’ta başvuran okullarımızdan 22 proje başvurusu değerlendirmeyi geçmiş ve hibe almaya hak kazanmıştır” diye konuştu.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir ise, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında okulumuzdan 8 öğretmen danışmanlığında 40 öğrenci STEAM, küresel ısınma, iklim değişikliği ve oyunlaştırma temalı çalışmalarını sundu” ifadelerini kullandı.