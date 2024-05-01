Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Fakülte Toplantı Salonu’nda, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elamanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elemanları tarafından yapılan ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Bölümün web sayfasındaki güncellemeler, mezunlar ve dış paydaşlarla ilişkiler, yeni kurulan komisyonların faaliyetleri, Film Atölyesi için malzeme alım sürecinin ele alındığı toplantıda, öğrencilere yönelik düzenlenebilecek etkinlikler de görüşüldü.

Yeni dönemde, bölümün stratejik faaliyet planlamasının hazırlanmasında öğretim elemanlarından katkı sunmasını isteyen Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, tüm planlamaların öğrenci merkezli olarak yapılmasının önemine vurgu yaptı.