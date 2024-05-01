KAYBİS, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Yozgat, Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Mersin, Malatya, Kilis ve Aksaray şehirlerindeki belediyeler ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “çevreci bir ulaşım ağı” oluşturabilmek için Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS’in yeni sezonunun açıldığı duyuruldu. Yeni sezonda 3 yeni istasyon eklenerek toplam istasyon sayısı 84'e ulaşan KAYBİS, bin adet bisikletle hizmet vermeye başladı.

2010 yılında faaliyetlerine ithal bir sistemle başlayan KAYBİS’in 2015 yılına gelindiğinde yerli bisiklet paylaşım sistemini hayata geçirdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı olan Kayserimizin gururu KAYBİS’in istasyon ve bisiklet sayısını arttırdık. Bu yıl 3 yeni bisiklet istasyonu daha sisteme dâhil ederek toplam istasyon sayımızı 84’e yükselttik” dedi.

2023 yılında 110 bin kişinin KAYBİS avantajlarından yararlandığına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, geçen yıl 1 milyon 173 bin 97 ile rekor kullanım gerçekleştiğini ifade etti. Büyükkılıç, “Sağlıklı ulaşım aracımızı kullananlardaki artış bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. KAYBİS ile Kayserililer yeni rekorunu kırdı. Bu, adeta dünyanın etrafını 207 kez dolaşacak kadar büyük bir mesafe. KAYBİS'in çevreci etkisi de dikkat çekici” diye konuştu.

Mobil uygulama ile kiralama modelinin ulaşımı daha da kolaylaştırdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, yeni sezonda vatandaşların bisiklet kullanımını daha da kolaylaştırmak adına mobil uygulama üzerinden üyelik işlemleri yapılabileceğini, bu sayede kullanıcıların Kart 38 İşlem Merkezi'ne gitmeye gerek kalmadan sezonluk üyeliklerini aktif hale getirebileceklerini ifade etti.

“BİSİKLET PAYLAŞIM SİSTEMİMİZ FAKLI ŞEHİRLERDE HİZMET VERİYOR”

Başkan Büyükkılıç, KAYBİS Akıllı Bisiklet paylaşım sisteminin Kayseri içerisine hizmet alanını genişletirken diğer taraftan da 8 farklı şehirde hizmet verdiğini, bisiklet İşletmeciliği ve ürün geliştirme bilgi ve birikimi ile Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yozgat, Kilis, Aksaray şehirlerindeki belediyeler ile gerçekleştirilen iş birlikleriyle vatandaşların kullanımına sunulduğunu sözlerine ekledi.

MOBİL UYGULAMA İLE BİSİKLET KİRALAMAK ÇOK KOLAY

Bisiklet kullanmak için Paylaşımlı Bisiklet (Paybis) Mobil uygulamasını cep telefonunuza yükleyecek kullanıcılar, üyelik işleminin ardından Kart 38 işlem merkezine gitmeden sezonluk üyelik işlemlerini mobil uygulama üzerinden aktifleştirebilecek. Ana ekranın sol alt köşesinde bulunan ‘hesabım’ butona tıklayan bisiklet kullanıcıları, açılan sayfada ‘hesap ayarları’na girilerek sezonluk üyelik işlemini tamamlayabilecek.

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ÖDÜLÜ” ALDI

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından KAYBİS projesiyle “Sürdürülebilir Gelişme Ödülü” alan Kayseri Ulaşım A.Ş. gün geçtikçe yetkinliklerini artırarak çevreci, konforlu ve hızlı bir ulaşımın sağlanması yönündeki çalışmalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.