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Son zamanlarda ‘Kurasız Hac imkanı, Özel Hac’ adı altında sosyal medyada ilanların olduğunu ve bu ilanlara inanılıp aldanılmaması gerektiğine dikkat çekti. İl Müftüsü Gülden, bu tür asılsız paylaşımların vatandaşımızı mağdur ettiğini geçmişte bunun çok örneklerinin olduğunu ifade ederek hacı adaylarının bu tür ilanlara kanmaması gerektiğini ifade etti.

Gülden, hac kontenjanının 83 bin 430 olduğunu, bu kontenjan dâhilinde hacca gitmeye hak kazananların 2 Kasım 2023 tarihinde çekilen kurayla belirlendiğini hatırlattı.

Bu kontenjan dışındaki hac vizelerinin ancak ferdi olarak mümkün olduğunu bunlarında çoğunlukla vatandaşımızı birçok açıdan mağdur ettiğini belirtti. Gülden, "Yeni uygulanmaya başlayan e-vize ile hac yapmak ise mümkün değildir. Gerek Dış İşleri Bakanlığımızın 21 Ekim 2023 tarihli duyurusuyla ve gerekse dev Suudi Arabistan Krallığı’nın çeşitli vesilelerle yaptığı duyurularla, e-vize uygulamasının sadece turistik amaçlı ziyaretler için uygun olduğu ilan edilmiş, hac döneminde kutsal beldelere gidiş için geçerli olmadığı açık bir şekilde ifade edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

“HACI ADAYLARIMIZ DİKKATLİ DAVRANMALI”

Ülkemizden hacca gitmek isteyen 2,5 milyon insanın pek azının kura sonucu hacca gitme fırsatı yakalayabildiğini belirten Gülden, "Durum böyle olunca, hacca gitmek için her türlü fedakarlığa katlanmaya hazır olan insanımızın temiz ve samimi duygularını istismar etmek isteyenler çıkabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Gülden, "Kurasız hac hususunda halkımızın dikkatli olmasını, Diyanet İşleri Başkanlığınca noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlenmiş olan kura sırasına göre sırası gelmeyen hacı adaylarının hacca gitme imkânının olmadığını hatırlatmak isteriz" dedi.