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Son zamanlarda Türkiye'de gözlemlenen kuzey ışıkları, muhteşem manzaralara ev sahipliği yaptı. Ancak bu doğa olayının artık Türkiye'de daha sık meydana gelmesinin nedeni Güneş'in faaliyetlerine dayanıyor.

Kuzey Işıkları, Dünya'nın kuzey veya güney kutup bölgeleri boyunca uzanan parlak ışık şeritleri olarak tanımlanabilir. Genellikle Güneş'ten kaynaklanan aktiviteler sonucunda oluşan bu doğa olayı, son zamanlarda Türkiye'nin birçok şehrinde de görüldü. AÜ Kreiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz'a göre, 2025'e yaklaştıkça kuzey ışıkları Türkiye'de daha sık gözlemlenecek.

TÜRKİYE’DE DAHA FAZLA KUZEY IŞIKLARI

Yılmaz'a göre, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de gözlemlenen kuzey ışıklarının sadece Türkiye'de değil, benzer enlemdeki diğer ülkelerde de görüldüğünü belirtirken, teknolojinin gelişimiyle birlikte bu doğa olayının daha görünür hale geldiğini ifade etti. Kuzey ışıklarının yaygın olarak Dünya'nın kutup bölgelerine yakın yerlerde görüldüğünü ve kutup ışıkları olarak da bilindiğini vurgulayan Yılmaz, "Aslında aynı ışıklar, güney kutbunda da görülüyor. Ancak bu bölgede yerleşim az olduğu için görüntülenme olasılığı çok düşük. Bu nedenle kuzey ışıklarına, güney ışıkları da diyebiliriz," dedi.

GÜNEŞ VE KUZEY IŞIKLARI

Güneş'in aktif bir gök cismi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Güneş'ten kopan yüksek enerji yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanı içine girerek atmosferdeki iyonosfer tabakası içerisinde yer alan oksijen ve azot elementleriyle etkileşmesi sonucunda kırmızı, mavi ve yeşil renklerde ışık dalgalarının oluştuğunu açıkladı.

GÜNEŞ FAALİYET DÖNGÜSÜ VE ETKİSİ

Güneşin faaliyet döngüsünün 2025 yılında zirveye ulaşacağını belirten Yılmaz, bu dönemde Güneş'in yüzeyindeki leke sayısının artacağını ve bu durumun kuzey ışıklarının orta enlemlerde, özellikle Türkiye gibi ülkelerde görülme olasılığını artıracağını ifade etti.

KUZEY IŞIKLARI NE KADAR SÜREYLE GÖRÜLEBİLİR?

Kuzey ışıklarının görülme süresinin Güneş fırtınasının süresine bağlı olduğunu belirten Yılmaz, bu sürenin oldukça değişken olduğunu ve küçük Güneş patlamalarının birkaç dakika ile saat arasında sürdüğünü, daha büyük patlamaların ise günler veya haftalar boyunca sürebileceğini açıkladı.