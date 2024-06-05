Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 4 Haziran “Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü” kapsamında Yozgat’ta korunma ve barınma altında olan çocuklar ile bir araya geldi.

İl Müdürü Topal, “Öncellikle bu anlamlı günde Gazze'de barbarca katledilen çocukları hüzünle yâd ediyorum” dedi.

Topal yaptığı açıklamada, “Aslında Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil insanlıktır. Dünya devletleri bu tutumlarıyla sınıfta kalmıştır. Aylardır masum çocukların bombalarla katledilmesine seyirci kalan Birleşmiş Milletler nerede? Biran evvel tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu korumaya, dünya gözü önünde zulme devam eden zalim İsrail'e karşı tavır koymaya çağırıyorum. 1982 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile 4 Haziran günü ‘Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’ (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) olarak ilan edilmiştir. Bu kararın alınmasında o dönemde İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinli ve Lübnanlı çocukların etkili olduğu düşünülmektedir. Dünya genelinde yaşanan teknolojik ve sosyal bunca gelişmeye rağmen hala çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak sömürüldüğünü görmekteyiz. Özellikle çatışmaların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bu durumdan en çok yara alan kesim çocuklar olmaktadır” dedi.

Topal, “Hayatlarının daha en başında savaşın ne demek olduğunu gören ve sonuçlarına en çok maruz kalan çocuklar, geleceklerinde de yaşadıkları travmaların etkisini yoğun olarak taşımaktadır. 4 Haziran tarihinin Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü olarak ilan edilmesiyle çocukların yaşadığı bu acıları duyurmak, onlara çözüm üretmek için dünya genelinde bilinç oluşturulması amaçlanmıştır. 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen, Türkiye’nin de tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların hakları ile birlikte yaşamaları gereken asgari yaşam şartlarını da belirlemiştir. Bu sözleşme ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ve katılım hakkı olarak özetlenebilecek dört temel ilke üzerine hazırlanmıştır. Bu kapsamda çatışma alanlarında yaşayan çocukların bulundukları durum bu sözleşmeye tamamıyla aykırılık taşımaktadır. Sözleşmede her çocuğun doğuştan gelen insanlık onuruna ve eşit ve vazgeçilmez haklara sahip olduğu açıkça belirtilmiş ve bu durum koruma altına alınmıştır. Üzülerek görmekteyiz ki 1982 yılından günümüze, bu kararın alınmasından bu yana neredeyse 40 yıl geçmesine rağmen değişen fazla bir şey olmamaktadır. Dünyanın hala birçok yerinde savaşlar devam etmekte ve bu savaşlardan en çok zararı çocuklar görmektedir. Her gün televizyonlarda, gazetelerde izlediğimiz ve okuduğumuz haberlerde yüzleri ve vücutları kanla kaplanmış yararlı çocuklar görmekteyiz” ifadelerini kullandı.