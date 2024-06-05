Haziran ayının ilk haftası kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Aydıncık ilçesinde etkinlikler düzenlendi.

Aydıncık ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Alperen Yıldırım, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan Kaymakam Yıldırım, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutlayarak, tüm kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Yıldırım, “Öğrencilerimizin seslendirdiği birbirinden güzel eserleri keyifle dinledik. Çocuklarımızın seslerine yüreklerine sağlık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.